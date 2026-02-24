Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin si dice fiducioso nella rimonta dell'Inter sul Bodo/Glimt: "A valori l'Inter è superiore al Bodo, forse l'ha sottovalutata all'andata. Ma l'Inter ha dimostrato che con le medio-piccole, con tutto rispetto anche per il Bodo, può ribaltarla. Servirà fare due gol e credo sia alla portata".

Primato dell'Inter è merito della sua forza o sono mancate le rivali?
"È la squadra più attrezzata dall'inizio e lo sta dimostrando. Ha perso gli scontri diretti ma le altre le ha macinate tutte. Riesce a sopperire bene alle assenze".

Sezione: News / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 15:03
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print