Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin si dice fiducioso nella rimonta dell'Inter sul Bodo/Glimt: "A valori l'Inter è superiore al Bodo, forse l'ha sottovalutata all'andata. Ma l'Inter ha dimostrato che con le medio-piccole, con tutto rispetto anche per il Bodo, può ribaltarla. Servirà fare due gol e credo sia alla portata".

Primato dell'Inter è merito della sua forza o sono mancate le rivali?

"È la squadra più attrezzata dall'inizio e lo sta dimostrando. Ha perso gli scontri diretti ma le altre le ha macinate tutte. Riesce a sopperire bene alle assenze".