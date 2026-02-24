La direzione di gara di Daniele Chiffi nel match contro l'Atalanta ha fatto dichiarare la misura colma in casa Napoli. Con il presidente Aurelio De Laurentiis che, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha alzato il telefono per parlare con Gabriele Gravina e lamentarsi della situazione ma, soprattutto, sta prendendo la palla al balzo per guidare una rivoluzione che mai come oggi sembra necessaria. L'obiettivo, si legge, è quello di introdurre il VAR a chiamata in Serie A, seguendo la scia della Serie C e del Football Video Support.

L'idea è quella di consegnare due 'challenge' per squadra, per consigliare all'arbitro, in caso di presunto errore, di andarsi a rivedere l'azione. È prevista prossimamente riunione tra presidenti, tecnici, capitani e designatore, utile come momento di confronto per provare ad arrivare a una soluzione per la prossima stagione che accontenti tutti o, quanto meno, non scontenti la maggioranza come oggi.