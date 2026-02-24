"Spero per la signora Botteri (ed anche per noi) che la sua superficialità, l’approssimazione e la faciloneria, con la quale ha affrontato l’argomento di Bastoni non sia la costante con la quale ci fornisce informazioni dal mondo". Così Aldo Serena ha commentato su X le dichiarazioni di Giovanna Botteri, che nei giorni precedenti ha evidenziato (ricevendo giustamente delle feroci critiche) un presunto elemento razzista nel fatto che l'accentuazione del contatto da parte di Bastoni dopo il tocco di Kalulu avesse in sé anche un elemento razzista.

