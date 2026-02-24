Ci sarà un parterre di rilievo questa sera a San Siro per assistere a Inter-Bodo/Glimt: in primis, ricorda Sky Sport, è atteso sugli spalti del Meazza Ronaldo il Fenomeno, che sarà premiato insieme a Christian Vieri prima della partita. Atteso anche il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, che dopo essere stato avvistato a Brescia domenica scorsa per vedere all'opera l'Union contro la Pro Patria al Rigamonti si accomoderà in tribuna per cominciare anche a studiare, o per meglio dire ripassare visto che l'Inter l'ha affrontata l'anno scorso e col Bodo ha già giocato e perso nella League Phase, una delle potenziali avversarie negli ottavi di finale.
Sezione: Focus / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 12:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
