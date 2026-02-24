Mentre in Italia Alessandro Bastoni è stato, nei giorni scorsi, al centro di un ciclone mediatico, in Spagna il difensore nerazzurro è al centro dei pensieri di mercato del Barcellona. Secondo Matteo Moretto la suggestione Bastoni dei blaugrana non è mai sopita e in attesa di capire come procederà la questione legata alle elezioni sulla presidenza del club e la conseguente strategia di mercato, una cosa è certa: il 95 di Chivu resta un profilo seriamente apprezzato in Catalogna per portare innesti difensivi al Camp Nou.

Un obiettivo non semplice per i blaugrana per due motivi principali: il primo perché il prezzo del cartellino del classe '97 è altissimo; il secondo riguarda la volontà dell'Inter e del giocatore stesso che sta trattando il rinnovo col club di Viale della Liberazione. Né l'Inter, né Bastoni vogliono separarsi, e al contrario il matrimonio sembrerebbe procedere a gonfie vele verso un cammino in comune.