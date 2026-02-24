A pochi minuti da Inter-Bodo/Glimt, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu parla a Sky Sport spiegando cosa servirà per provare a ribaltare la sconfitta dell'andata: "È tutto fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione e al nostro atteggiamento. Servirà equilibrio, ma tutto è fattibile".

Frattesi titolare. Che cosa significa?

"Come tutti gli altri è un valore aggiunto e l'ha fatto vedere nel passato e a tratti anche quest'anno. Ha superato le difficoltà della prima parte della stagione, deve dare il suo apporto alla causa".