A pochi minuti da Inter-Bodo/Glimt, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu parla a Sky Sport spiegando cosa servirà per provare a ribaltare la sconfitta dell'andata: "È tutto fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione e al nostro atteggiamento. Servirà equilibrio, ma tutto è fattibile". 

Frattesi titolare. Che cosa significa?
"Come tutti gli altri è un valore aggiunto e l'ha fatto vedere nel passato e a tratti anche quest'anno. Ha superato le difficoltà della prima parte della stagione, deve dare il suo apporto alla causa".

Sezione: Focus / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 20:12
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
