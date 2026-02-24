Prima dell'incontro per il pranzo UEFA in centro a Milano coi dirigenti dell'Inter (con cambio della sede: non più il consueto ristorante Cracco, ma Voce in Piazza della Scala), Inge Henning Andersen, presidente del Bodo/Glimt, ha parlato coi cronisti presenti in Galleria Vittorio Emanuele di questo match storico per il club norvegese che si giocherà con i nerazzurri il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

È fiducioso per stasera?

"Sarà una battaglia, ci sarà un'enorme atmosfera a San Siro. Sarà una grande sfida per noi".

Sarà la sfida più importante della vostra storia?

"Non esattamente. Abbiamo fatto grandi cose in questa stagione, è stata fantastica sin qui. Abbiamo tutto da guadagnare".

Gli ottavi sogno o obiettivo?

"Non è propriamente un obiettivo, diciamo che sarà una grande sfida per noi. L'Inter è una grande squadra, una delle migliori del mondo. Ci darà delle importanti referenze, dobbiamo fare del nostro meglio e imparare come adattarsi ai massimi livelli europei".

Ha qualcosa da dire sul sintetico dell'Aspmyra Stadion?

"Abbiamo due campi artificiali, era l'unico modo per giocare lì a gennaio e febbraio. Le condizioni erano uguali per ambedue le squadre. Poi abbiamo dimostrato di poterci disimpegnare anche sull'erba naturale. Sarà un match aperto, con una bella atmosfera".

FcIN - Avete vinto 3-1 in Norvegia, vi sentite favoriti o underdog?

"Se guardi le rose delle due squadre, siamo ovviamente gli underdog. Ma pensiamo di poter fare una bella partita, i ragazzi sono pronti e vogliono performare bene stasera".