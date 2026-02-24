Possibile novità di formazione per l'Inter a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei playoff di ritorno. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, infatti, a centrocampo Frattesi dovrebbe spuntarla su Mkhitaryan per una maglia nel trio della mediana insieme al regista Zielinski e Barella. Per il resto solo conferme, in attesa della formazione ufficiale. 

Sezione: Focus / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 19:34
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
