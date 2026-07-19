A quasi tre anni di distanza dalla vittoria della Nazionale femminile ai Mondiali in Australia, Ivana Andres, centrale dell'Inter, ricorda ancora le emozioni vissute in quei momenti in un'intervista rilasciata a Radio Marca: "Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere quel momento, sollevare quel trofeo è stata un'esperienza irripetibile. Siamo state tutte campionesse del mondo e abbiamo fatto la storia, e nessuno può togliercelo". Per Ivana, la più grande eredità di quel Mondiale non si limita al successo sportivo, visto che, al ritorno a Madrid, la squadra si rese conto dell'impatto sociale che il titolo aveva avuto. "Abbiamo vinto due volte", afferma con sicurezza. Da un lato, vincendo la Coppa del Mondo, e dall'altro, contribuendo alla crescita del calcio femminile in Spagna. E sulla finale di questa sera afferma con certezza. "La Spagna può vincere, ne sono sicura al cento per cento".

Il cibo? Spagna batte Italia

La parte finale dell'intervista è dedicata alla sua esperienza all'Inter, dove dice di sentirsi "amata e apprezzata", ribadendo che l'obiettivo per la nuova stagione è vincere il primo Scudetto dopo due stagioni in cui la squadra è andata vicina al successo. Tuttavia, c'è una cosa che le manca ancora quando è lontana dalla Spagna. Dopo aver viaggiato dall'altra parte del mondo, Ivana non ha dubbi: "Non c'è nessun altro posto al mondo dove si possa mangiare o vivere come in Spagna"