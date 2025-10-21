In attesa dei ragazzi di Chivu questa sera, si gioca tra poco un'altra USG-Inter: quella di Youth League. I ragazzi di mister Benny Carbone devono dare continuità ai due pareggi ottenuti finora e cercare il colpaccio in Belgio. Ecco le scelte dei due allenatori.

UNION SAINT-GILLOISE (4-4-2): Kavlashvili; Lindner, Niat, Steenhaut, Zback; Da Mota Lucas Rosado, Recchia, El Marini, Moussaoui; Keita, Hamoutahar.
A disp. D'Aeseleer, Ahrika, Tabich, Di Franco, Bah, Amisi, Apedo, Rodrigo Rosado, Oumouri.
All. Esteban Juan.

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Bovio, Nenna, Marello; Vukoje, Carpelletti, Putsen; El Mahboubi, Iddrissou, Zouin.
A disp. Pentima, Breda, Mackiewicz, Williamson, La Torre, Mancuso, Gjeci, Humanes, Kukulis.
All. Benito Carbone.

Arbitro: Ben Mcmaster.
Assistenti: Stephen Bell - Shane Christopher Geary.
IV ufficiale: Michiel Allaerts.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 13:28 / Fonte: Dall'inviato a Bruxelles, Domenico Fabbricini
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
vedi letture
Print