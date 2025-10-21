Oggi vanta un prestigioso incarico all'interno della Commissione Europea a Bruxelles. Ma Ignazio Cocchiere vanta un passato da calciatore e si può dire a ragion veduta doppio ex della sfida di questa sera tra Union Saint-Gilloise e Inter, visto che ha indossato entrambe le casacche avendo militato nelle giovanili nerazzurre prima di trasferirsi in gialloblu, dove i tifosi lo ricordano ancora con molto affetto per aver segnato un gol che ha evitato qualche anno fa una rovinosa retrocessione in quarta serie. Intervistato dallo stesso club gialloblu, Cocchiere ricorda i suoi trascorsi a Milano: "Ho giocato per anni nel settore giovanile dell'Inter, ero compagno di squadra di Leonardo Bonucci e del sedicenne Mario Balotelli. Durante la settimana, ero sul campo di allenamento con le stelle della prima squadra. Ho ancora una foto con Luis Figo e Adriano. Anche Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Esteban Cambiasso e Francesco Toldo giocavano per l'Inter all'epoca. Era una squadra incredibilmente forte".
Poi, la svolta belga: "Mi sono preso una pausa dal calcio e, alla fine del 2012, sono andato a finire la mia tesi nella città dei miei sogni: Bruxelles. Lì era più facile intervistare i funzionari dell'UE. Avrei dovuto restare un mese, poi però ho incontrato una vecchia conoscenza: Ibrahim Maaroufi. Avevo giocato con lui all'Inter. Mi ha chiesto se volevo andare a giocare per il suo club, l'Union. Grazie a quel contatto, il Belgio è diventato la mia seconda casa. Ho abbinato il calcio al lavoro al Parlamento europeo. Mi presentavo sempre agli allenamenti in giacca e cravatta. I miei compagni di squadra all'Union se la ridevano di gusto". Sulla partita di stasera Cocchiere spiega per chi andrà il suo tifo: "Probabilmente per l'Union... All'Inter ho imparato i trucchi del mestiere. Ma all'Union sono cresciuto. Mi sono divertito molto e ora vivo a Bruxelles da 12 anni. Una città che mi piace! Però, se dovesse perdere, sarai sicuramente meno deluso di altre volte", afferma sorridendo. Tra l'altro gioca ancora nella seconda divisione dilettantistica dell'RCS Braine.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
