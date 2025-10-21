L'Inter sfida l'Union Saint-Gilloise martedì sera per il terzo appuntamento di questa prima parte di Champions League. In chiave formazione, secondo Sky Sport in attacco giocheranno Lautaro ed Esposito. Spazio anche a Frattesi, Bisseck, Sucic e Carlos Augusto.

La probabile formazione secondo Sky (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.

Sezione: News / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 00:43
Autore: Niccolò Anfosso
