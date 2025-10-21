L'Inter sfida l'Union Saint-Gilloise martedì sera per il terzo appuntamento di questa prima parte di Champions League. In chiave formazione, secondo Sky Sport in attacco giocheranno Lautaro ed Esposito. Spazio anche a Frattesi, Bisseck, Sucic e Carlos Augusto.
La probabile formazione secondo Sky (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.
Sezione: News / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 00:43
Autore: Niccolò Anfosso
Sabatini: "L’Inter propone calcio e valorizza i giocatori. Il calcio ha bisogno di allenatori bravi come Chivu"
Tra Cremonese e Udinese esce il quinto pareggio della 7a giornata di A: a segno Terracciano e Zaniolo
Bookies - Inter verso la terza vittoria in Champions. Quota invitante per il gol di Bonny ed Esposito
Martedì 21 ott
- 00:43 Sky - Da Bisseck a Frattesi e Sucic: le probabili scelte di Chivu contro l'Union Saint-Gilloise
- 00:00 Il tempo del "bisogna accettare tutto" è scaduto da tempo
Lunedì 20 ott
- 23:50 Ventola: "Inter, all'Olimpico ottimo primo tempo. Ma non mi aspettavo la sofferenza della ripresa"
- 23:40 Adani: "La scelta di Chivu si sta rivelando giusta. La vittoria dell'Inter sulla Roma ha un peso, ecco perché"
- 23:31 Sorrentino: "Roma in alto in classifica senza attaccanti. Sul gol di Bonny ci sono due errori"
- 23:15 L'eterno Mkhitaryan: contro la sua ex Roma presenza numero 100 con l'Inter
- 22:31 Ventola: "Pavard non mi ha mai convinto, Akanji ha personalità e intelligenza. E le parole di Barella e Bastoni..."
- 22:17 Thuram alza bandiera bianca, domani sarà out. E Chivu si gioca la carta dell''attaccante misterioso'
- 22:02 Romano: "Pavard ha rinunciato a più di un milione di stipendio per rilanciare la sua carriera"
- 21:48 Di Gennaro: "Milan? Rigore dubbio, ma segnale importante. L'Inter però resta la più forte"
- 21:34 Clean sheet in Champions, nessuno come l'Inter negli ultimi tre anni. E contro l'Union SG caccia al filotto da record
- 21:20 Parma Femminile, Valenti soddisfatto: "Concessa solo un'occasione ad un'Inter fortissima"
- 21:06 Atletico Madrid, Alvarez: "Siamo una grande squadra, ora stiamo bene. Possiamo vincere contro chiunque"
- 20:52 Chivu a ITV: "Da noi non si parla di gestione delle energie o di turnover, ma di ventidue titolari"
- 20:37 Sommer a ITV: "In Champions non ci sono partite facili. Dobbiamo giocare sempre come a Roma"
- 20:23 Sommer a Sky: "Stiamo bene, meglio che all'inizio. Le parole di Chivu dopo la Juve sono state importanti"
- 20:08 Napoli, Conte: "Stagione diversa dalla passata, non c'era la Champions e partivamo da underdog. Su McTominay..."
- 19:54 Chivu a Sky: "Come ho riacceso la fiamma dell'Inter? Facendo l'allenatore. Non ero scarso prima, non sono bravo ora"
- 19:43 Milan-Como a Perth, anche Cairo contrario: "Non è una cosa positiva, secondo me non è da fare"
- 19:36 Chivu in conferenza: "Vogliamo onorare il club arrivando in fondo a tutte le competizioni. Thuram out anche a Napoli"
- 19:26 Sommer in conferenza: "Akanji ha portato serenità in difesa. Inizio difficile, ma possiamo vincere il titolo"
- 19:14 Mulattieri: "Sono pronto per la Serie A. Dopo l'Inter nessuna pressione. Ho solo un rimpianto"
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di UNION SG-INTER, la PROBABILE, le PAROLE di CHIVU e le POLEMICHE post MILAN-FIORENTINA
- 18:55 Roma-Inter, Mkhitaryan al comando. Bonny e Barella alle sue spalle
- 18:27 Union SG, il presidente Muzio: "Non abbiamo paura dell'Inter, ce la giocheremo in casa. C’è troppo disequilibrio tra i club"
- 18:13 L'Under 23 di Vecchi recupera martedì la sfida col Renate: arbitrerà Terribile di Bassano del Grappa
- 17:58 Klinsmann: "Serie A bel campionato. Se mio figlio Jonathan arriverà lì? Ora sta bene a Cesena"
- 17:45 Sky - Union SG-Inter, Chivu pensa almeno a quattro cambi: Pio in vantaggio su Bonny. Le ultime
- 17:30 Club Bruges e Nazionale serba, Stankovic prende il volo. Diversi club europei prendono informazioni: la posizione dell'Inter
- 17:15 Momenti di paura per Forlan: duro scontro in campo, il Cacha rimedia la frattura di tre costole
- 17:00 Bild - Inter e PSG sul bomber del Colonia El Mala. Il tecnico Kwasniok: "Lo venderemo a prezzo alto"
- 16:46 'Meno male che la Roma ha perso' contro l'Inter, Hernanes si scusa: "Battuta poco felice, il tifoso ha preso il sopravvento"
- 16:37 videoUnion Saint-Gilloise-Inter, nerazzurri in partenza da Malpensa verso Bruxelles
- 16:30 Klinsmann: "Inter squadra del cuore, ho sofferto a Monaco. Il gruppo ha fame e qualità per fare meglio dell'anno scorso"
- 16:17 Pavard: "Il Marsiglia che voglio vince trofei e gioca sempre la UCL". Poi sui tifosi: "Mi mancavano, a Milano..."
- 16:03 Agguato contro tifosi del Pistoia Basket, ucciso autista. Il proc. Viola: "Serve intervenire come a Milano"
- 15:48 Samaden: "Per un giovane calciatore la differenza la fa la famiglia. Prendete gli Esposito"
- 15:34 Youth League, domani Union Saint-Gilloise-Inter: dove vedere il match
- 15:25 Saint-Gilloise, Hubert a Sky: "L'Inter ha grandi qualità, io voglio competere con squadre così"
- 15:19 Gagliardi, ex collaboratore di Chivu: "Mi aspettavo che incidesse all'Inter, è completo in quasi tutte le competenze che deve avere un allenatore"
- 15:05 "Fa' la cosa giusta": sembra Spike Lee, invece è proprio Bonny!
- 14:50 Saint-Gilloise, Burgess: "Inter squadra di vertice, dovremo dare il massimo. Studiavo molto Akanji"
- 14:41 Saint-Gilloise, Hubert in conferenza: "L'Inter l'avversaria più dura di sempre in Europa. Chivu? Non lo conosco"
- 14:36 Pasqualin: "Serie A, emozione e incertezza fino alla fine. Scudetto? Il Milan al completo fa paura"
- 14:22 From UK - N'Guessan, il Chelsea vuole chiudere il colpo a gennaio. Con una strategia precisa
- 14:07 Qui Saint-Gilloise - Allenamento con rosa al completo per Hubert. In conferenza ci sarà capitan Burgess
- 13:53 Simone promuove Yoan Bonny: "È un giocatore da Inter, ha un potenziale importante. Deve sviluppare una cosa"
- 13:38 Rigore di Milan-Fiorentina, Rocchi 'assolve' Marinelli e Abisso: nessuno stop. Reprimenda per Gimenez
- 13:23 Montolivo: "Chi ha i giocatori che ha l'Inter? Qualcuno ha parlato di ciclo finito, Chivu è riuscito ad accendere qualcosa nel gruppo"
- 13:20 videoTutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione
- 13:09 Piovani: "Col Parma partita strana, questo pari ci può far crescere". Scatta però un allarme infortuni
- 12:55 Casarin: "Milan-Fiorentina? Troppe simulazioni in A e non le combattiamo"
- 12:40 Materazzi: "L'Inter è la più forte, Ausilio sbaglia pochi acquisti". Poi il retroscena: "Potevo andare alla Roma"
- 12:27 Qui Napoli - Conte sorride a metà prima della trasferta di Eindhoven: recuperato McTominay, Hojlund ancora out
- 12:21 videoAppiano Gentile, l'Inter prepara la trasferta belga. Assenti Thuram e Darmian, Calligaris per Di Gennaro
- 12:13 Sky CH - Bisseck, idee chiare sul suo futuro. L'Inter però ha deciso di alzare la richiesta
- 12:00 ABISSO TOTALE! Da THURAM-BONNY a GIMENEZ, arbitri ma ci prendete in GIRO? INTER "alza la voce"
- 11:45 Trevisani: "Sommer non fa alcuna grande parata a Roma. E con Pio per Lautaro l'Inter è migliorata"
- 11:30 Di Gennaro sotto i ferri: operazione allo scafoide per il portiere nerazzurro. Nelle prossime settimane la riabilitazione
- 11:16 Condò: "Quaranta gol persi in A in un anno. Inter e Bologna una rarità tra le prime otto perché..."
- 11:02 GdS - Inter-Chivu: l'abbraccio che certifica l'amore. I motivi del successo del nuovo corso
- 10:48 Marelli: "Parisi-Gimenez e Thuram-Bonny: casi simili e decisioni opposte. L'OFR di Milan-Fiorentina è fuori dal protocollo VAR"
- 10:34 Ludi: "Nuove offerte per Fabregas? A maggio tireremo una riga, ma..."
- 10:20 Adani: "L'Inter non mi stupisce, è in prima fascia. E l'allenatore ha un gran merito"
- 10:06 Cesari: "Milan-Fiorentina? Ricordiamo cosa disse Rocchi del contatto Bonny-Thuram. E c'è un altro errore grave"
- 09:52 TS - Inter, Bonny è già da record. E Deschamps ha mandato un osservatore a Roma
- 09:38 TS - Thuram, nessuna certezza per Napoli-Inter: la tabella di marcia del francese