Anche contro l'Union Saint-Gilloise, l'attacco dell'Inter sarà in mano a Lautaro Martinez e ai "ragazzi terribili", Pio Esposito e Bonny, E così sarà, sottolinea Tuttosport, anche sabato al Maradona e forse mercoledì con la Fiorentina, visto che Thuram si unirà al gruppo soltanto dopo la sfida col Napoli.

Proprio in Champions, il nazionale francese è stato un fattore determinante, con una doppietta contro l'Ajax e poi un'altra grande prova contro lo Slavia Praga. Da capire se agiranno dal 1' in coppia o come spalla del capitano. Finora insieme hanno disputato soltanto 57' spezzettati in cinque gare e non sono mai partiti titolari in contemporanea. Non avendo a disposizione Thuram, è difficile che Lautaro stia a riposo tutta la partita come era avvenuto con l'Ajax, dopo la scorsa sosta e un'ora di gara con la Juventus.