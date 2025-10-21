In occasione della trasferta di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, una delegazione dell'Inter guidata dal presidente e CEO Giuseppe Marotta ha fatto visita al Parlamento Europeo di Bruxelles. I rappresentanti del club nerazzurro, accolti da Chiara Salvelli e da Giorgio Mussa, responsabile dell’Inter Club Europa Bruxelles, hanno ricevuto il saluto della Presidente Metsola e del segretario generale del parlamento Alessandro Chiocchetti, collegati da Strasburgo.

Il tour è proseguito nei luoghi più rappresentativi del Parlamento Europeo ed è stata l’occasione per celebrare il 15esimo anniversario dell’Inter Club Europa Bruxelles con la consegna di un omaggio istituzionale per il Parlamento Europeo.