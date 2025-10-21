"Qualche problema là davanti c’è ed è evidente, ma penso anche che Gasperini sappia fare il suo mestiere: quindi fidatevi, troverà una soluzione e la squadra volerà". Lo dice Zbigniew Boniek al Corriere dello Sport. Ecco alcune considerazioni dell'ex calciatore polacco, già ex vicepresidente Uefa.

Togliamoci il dente: questa squadra per lei è davvero da Champions?

"Milan, Inter, Napoli e Juve sono le favorite per quei quattro posti. Mi auguro che la Roma possa entrare in questa lotta, significherebbe risolvere tanti problemi anche economici oltre che avere una prospettiva tecnica importante per il futuro. Se non ci fosse Gasperini in panchina direi che è quasi impossibile raggiungere il vertice, ma Gasp è una garanzia".



Quindi la Roma va promossa?

"È seconda con Inter e Napoli, o sbaglio?".



La classifica dice questo. E il suo gusto?

"Sì, mi piace. È una quadra aggressiva e direi molto matura. Contro l’Inter, una squadra esperta e matura, la Roma meritava almeno un pareggio. Non bisogna deprimersi per una sconfitta. E in generale è piacevole guardare questa Roma".