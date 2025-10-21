Stasera, allo Stadio Constant Vanden Stock di Bruxelles, andrà in scena il secondo incrocio nella storia tra Inter e Union Saint-Gilloise. Le due squadre, infatti, si sono già sfidate più di un secolo fa, a Milano, durante un torneo amichevole chiamato "Coppa Velodrome Sempione". Era il 5 aprile 1920, come ricordato dalle due società sui loro profili social.