"Quando è uscito il sorteggio, ero felice. Ma sappiamo tutti che sarà difficile. Per me, l'Inter è una delle prime cinque squadre d'Europa". Così Kevin Mac Allister, difensore dell'Union Saint-Gilloise, ha raccontato come ha accolto l'abbinamento coi nerazzurri ai microfoni di FlashScore. Il fratello di Alexis del Liverpool nutre grande ammirazione per la squadra di Cristian Chivu: "Personalmente, penso che sia una delle migliori squadre d'Europa. Ogni anno, quando facciamo pronostici su chi raggiungerà la finale, dico sempre l'Inter. La scorsa stagione ci è riuscita, e quest'anno è ancora una delle favorite. Ma è per questo che giochiamo a calcio, per metterci alla prova contro i migliori".

Stasera ci sarà la sfida con il connazionale Lautaro Martinez: "Ci siamo affrontati diverse volte da bambini. Lautaro era già una delle stelle. È imprevedibile, può arretrare, attaccare gli spazi, allargare. È troppo intelligente perché tu possa dire: 'Ecco come si marca'. Devi solo prepararti mentalmente, concentrarti sui dettagli e adattarti. In campo non ci sono amici, solo rispetto. Quel rispetto significa non tirarsi mai indietro da una sfida. Mio fratello Alexis con lui ha un ottimo rapporto, janno condiviso tantissimo con la nazionale. Lautaro è stata una grande rivelazione per il calcio argentino. Quello che ha fatto all'Inter è straordinario". Sogna di unirsi a loro un giorno? "Certo. Sono realista; Alexis è più vicino a quel livello, ma lavoro ogni giorno per questo. Mi piacerebbe unirmi a loro, ma i ragazzi meritano il loro posto".