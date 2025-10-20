Stefano Sorrentino, ex portiere in Serie A e oggi opinionista, parla a La Domenica Sportiva della prova offerta dalla Roma contro l'Inter sabato sera. "La Roma si trova lì sopra in classifica senza attaccanti. Le squadre di Gasperini hanno sempre segnato tantissimo e anche con l'Inter la squadra ha creato. Poi conta chi fa gol, nell'occasione della rete di Bonny ci sono due errori, della difesa e del portiere. Fa parte del gioco, ma la Roma sta facendo un grandissimo campionato. Gasperini sa cosa deve fare e credo non veda l'ora arrivi gennaio per farsi prendere un attaccante".