Christos Mouzakitis, 18 anni, è uno dei grandi talenti del calcio europeo, attualmente centrocampista in forza all'Olympiacos. Tuttosport lo ha intervistato perché attualmente in testa al Golden Boy Web Index: il premio che Tuttosport assegna ogni anno al miglior Under 21 d’Europa tenendo contro dei voti digitali di tifosi.

"Quest’estate abbiamo giocato un’amichevole contro l’Inter: quando sono uscito era da poco entrato in campo Calhanoglu. Ho avuto modo di osservarne bene i movimenti dalla panchina e mi ha davvero impressionato", dice Mouzakitis nel corso dell'intervista.