In attesa del triplice fischio della settima giornata di Serie A, Comin & Partners e Volocom hanno fatto il punto della situazione social e media delle prime dieci squadre di Serie A (nella classifica social). A mantenere salda la vetta della classifica è la Juventus, mentre "l'Inter si impone sui media tradizionali, forte del big match contro la Roma". Il dibattito tra utenti è stato però catalizzato da Milan-Fiorentina per via del rigore 'incriminato'.

La squadra di Tudor fatica sul campo, ma non sui social dove resta in pole position con 40.500menzioni degli utenti e tifosi. Secondo posto è appannaggio dell’Inter: la vittoria contro la Roma gli vale 25.300 menzioni, seguito dal Milan con 22.400 "ma, dopo la prestazione di Leao, blinda il primo posto della classifica di serie A" si legge su Calcio e Finanza.

In prima posizione della classifica delle citazioni sui media tradizionali troviamo la squadra di Cristian Chivu, che ha guadagnato tre posizioni e 15.105 menzioni. Nell'analisi del sentiment la squadra vice-campione d'Italia "si attesta su valori bilanciati (12% positivo, 14% negativo), segno di una conversazione più distribuita sui social".