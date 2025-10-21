Gaby Mudingayi è il doppio ex di Union SG-Inter: nel lcub belga iniziò a 17 anni, poi la breve parentesi in nerazzurri tra il 2012 e il 2014. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

C’è qualcosa di allora nel St. Gilloise di oggi?

"L’ambiente, rimasto familiare. Ai miei tempi tifosi e squadra erano una cosa sola: a fine partita capitava di ritrovarsi insieme, noi e loro a bere una birra dopo una vittoria. Occhio a Promise David, potente e gran finalizzatore".

Sorpreso dai risultati di Chivu?

"No, l’Inter è una corazzata e lui ha sempre avuto grande carisma. Era così anche da calciatore, sapeva toccare i tasti giusti da leader, ora lo fa in panchina".