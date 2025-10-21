La Lega Calcio Serie A è stata protagonista al 50esimo 'Anniversary Gala' della National Italian American Foundation (NIAF), tenutosi sabato sera presso il Washington Hilton, a Washington D.C.

L’evento, che ha riunito oltre 2.500 ospiti tra autorità, personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale, ha celebrato mezzo secolo di impegno della NIAF nel promuovere la cultura italiana e nel rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti.

La presenza della Serie A al Gala ha rappresentato un momento di grande orgoglio per il calcio italiano, sottolineando il ruolo del nostro campionato come ambasciatore di valori condivisi, passione e identità nazionale nel mondo. A testimoniare l’impegno della Lega Calcio Serie A nella costruzione di ponti culturali e sportivi con la comunità italo-americana erano presenti il Presidente Ezio Simonelli e l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, insieme ai rappresentanti di diversi Club di Serie A. Presente anche l’Ambasciatore della Lega Calcio Serie A, Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano.

"Essere presenti in occasione di un anniversario così significativo per la NIAF rappresenta per la Lega Calcio Serie A un momento di grande orgoglio e un’opportunità per riaffermare il valore universale del calcio come linguaggio capace di unire popoli, culture e generazioni - ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A - La nostra partecipazione a Washington testimonia l’impegno costante della Lega nel promuovere il patrimonio sportivo e culturale italiano a livello internazionale, in piena sintonia con gli obiettivi e i valori della NIAF".

"La partnership tra la Serie A e la NIAF rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare il legame con i tanti tifosi del nostro campionato negli Stati Uniti, un mercato strategico per la crescita internazionale del nostro prodotto - ha aggiunto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A -. La Serie A è una delle espressioni più autentiche del Made in Italy, uno dei legami di appartenenza più forti, capace di unire una comunità che, pur separata da un oceano, condivide le stesse radici e la stessa passione. Per questo siamo orgogliosi di collaborare con NIAF per promuovere i valori del calcio italiano e della cultura italiana nel mondo".

"Per me è un onore rappresentare la Serie A e, più in generale, il calcio italiano in un evento che celebra il legame profondo tra Italia e Stati Uniti. Il calcio è parte integrante della nostra identità e vederlo riconosciuto in una serata come questa, accanto a figure che promuovono l’eccellenza italiana nel mondo, è motivo di grande orgoglio", la chiosa di Alessandro Del Piero, Ambasciatore della Lega Calcio Serie A.

Durante la serata, la collaborazione tra Lega Calcio Serie A e NIAF è stata celebrata come un esempio di come lo sport possa diventare strumento di diplomazia culturale e veicolo di promozione dei valori italiani nel mondo. L’accordo tra le due istituzioni prevede una serie di iniziative congiunte negli Stati Uniti, volte a valorizzare l’immagine del calcio italiano e a rafforzare il legame con la vasta comunità di origine italiana.