Con Thuram fuori servizio, Chivu sceglie il tandem Bonny-Esposito per affrontare l'Union Saint-Gilloise. Secondo il Corriere dello Sport, è questa la coppia d'attacco più probabile, con Lautaro inizialmente in panchina. In particolare, occhio all'azzurro: gol al River Plate al Mondiale, gol al Cagliari in Serie A, gol con la Nazionale... Gli manca solo quello in Champions.

"Al di là delle scelte in attacco – ci sarebbe anche Frattesi come opzione supplementare -, quella con l’Union St.Gilloise resta una sfida da vincere: sarebbe la 7ª di fila. In questo momento, dopo quanto accaduto in campionato nell’ultima giornata, un successo in terra belga sarebbe perfino più importante rispetto a fare bottino pieno a Napoli. Significherebbe compiere un passo in più verso la qualificazione agli ottavi diretti, risparmiandosi fatiche supplementari a febbraio. E visto che Chivu, a primavera, vuole essere in corsa su tutti i fronti, tanto meglio attrezzarsi e adeguarsi. Servirà lo stesso atteggiamento dell’Olimpico, seppure con interpreti diversi. Verso una maglia da titolare, De Vrij e Carlos Augusto, più un paio tra Sucic, Zielinski e Frattesi. Ballottaggio, infine, tra Akanji e Bisseck", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, Esposito.