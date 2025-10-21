Diversi cambi previsti per questa sera da parte di Cristian Chivu in vista della sfida in casa dell'Union Saint-Gilloise. Il tecnico, secondo Tuttosport, dovrebbe confermare Sommer tra i pali e rilanciare Bisseck e De Vrij in difesa, con Carlos Augusto a sinistra da braccetto o esterno di centrocampo, Zielinski al posto di Mkhitaryan ed eventualmente Sucic per Calhanoglu (Barella diventerebbe il regista).

