Diversi cambi previsti per questa sera da parte di Cristian Chivu in vista della sfida in casa dell'Union Saint-Gilloise. Il tecnico, secondo Tuttosport, dovrebbe confermare Sommer tra i pali e rilanciare Bisseck e De Vrij in difesa, con Carlos Augusto a sinistra da braccetto o esterno di centrocampo, Zielinski al posto di Mkhitaryan ed eventualmente Sucic per Calhanoglu (Barella diventerebbe il regista).
Sezione: Rassegna / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
