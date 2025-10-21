Non è ancora arrivato il giorno del rientro di Marcus Thuram. Anzi, quel giorno si allontana ancora un po', come rivelato ieri da Chivu alla vigilia della partita di Champions con l'Union SG.

La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sui tempi di recupero del francese, fermo dal 30 settembre per un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. "Verona-Inter del 2 novembre, ma forse anche un passo oltre, tre giorni dopo, quando torna la Champions e a San Siro planano dall’altro lato del mondo i kazaki del Kairat. In qualunque data ritornerà, Marcus Thuram sarà comunque rimasto fuori un mese e passa per infortunio - si legge -. È la legge della prudenza che governa lo staff medico nerazzurro guidato dal dottor Piero Volpi, di concerto con lo staff di riatletizzatori di Chivu: il muscolo è delicato, anche se il fisico del francese ha risposto bene subito, ma in questo particolare momento storico inutile rosicchiare qualche giorno col rischio di fermarsi dopo". D'altronde, Bonny ed Esposito stanno fornendo ottime risposte.

