Intervenuto sulle frequenze di Viva el Futbol, Nicola Ventola ha analizzato la sfida tra Roma e Inter, che ha visto i nerazzurri espugnare l'Olimpico con una prova di grande cinismo: "Ottimo primo tempo dell'Inter, il secondo di sofferenza non me l'aspettavo, ma è merito della Roma. L'abbraccio finale della squadra mi è piaciuto, i ragazzi credono nell'allenatore". Dunque una convinzione: "L'Inter rimane la squadra più forte in Italia visto il primo tempo, ma comunque la Roma non meritava di perdere".