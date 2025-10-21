L'Inter troverà l'Union Saint-Gilloise in un buon momento nel proprio campionato, prima con tre punti sul Club Bruges e fresco di cambio in panchina (da Pocognoli passato al Monaco a David Hubert). 

Piccola curiosità, come riporta anche Tuttosport: l'inno del club scelto dai tifosi è Vamos a la playa dei Righeira, hit degli anni Ottanta che spopolò in Italia.

