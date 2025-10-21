Due certezze: Sommer tra i pali ed Esposito in attacco. Per il resto, solito turnover ampio e qualche ballottaggio ancora in essere. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Chivu proseguirà nella gestione delle forze anche stasera a Bruxelles in Champions contro l'union SG. "Contro lo Slavia Praga a San Siro le rotazioni riguardarono addirittura sette undicesimi della squadra. Beh, anche stavolta non saremo distanti da quel numero: gente come Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Zielinski e Pio Esposito conta di vivere una notte da protagonista. E lo stesso vale per Frattesi e Sucic, autorevoli candidati alla promozione. Il primo, come ha spiegato Chivu, potrebbe giocare addirittura da seconda punta come nei minuti finali all’Olimpico", si legge. E Lautaro? Giocherà, ma di certo non per 90 minuti.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, Esposito.