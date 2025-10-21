La Supercoppa Italiana potrebbe migrare per l'edizione 2026, passando dall'Arabia Saudita, che a dicembre ospiterà la kermesse per l'ultima volta, agli Stati Uniti. Questa è una delle ipotesi emerse durante gli incontri istituzionali che il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, e l’amministratore delegato Luigi De Siervo hanno avuto negli Stati Uniti in occasione del 50º anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). Nel corso della cena di gala di venerdì è arrivata una proposta curiosa, avanzata da Paolo Zampolli, imprenditore milanese, diplomatico presso le Nazioni Unite e inviato speciale per le partnership globali degli Stati Uniti, nominato direttamente da Donald Trump, di cui è un grande amico.

L’idea? Organizzare la prossima finale di Supercoppa Italiana a Washington, con il presidente USA presente alla cerimonia di premiazione dopo che questi avrebbe espresso disappunto per l’esclusione di Washington tra le città che ospiteranno le partite del Mondiale 2026. Venerdì Simonelli porterà la proposta al Consiglio di Lega, che dovrà anche stabilire se mantenere il format a quattro squadre o tornare alla formula tradizionale. In ogni caso, la Supercoppa tornerebbe a disputarsi nel periodo estivo.