Raggiunto dai microfoni di Sportitalia, l'ex difensore del Napoli e della Nazionale neerlandese Ruud Krol si è espresso non solo sul match di questa sera tra i partenopei e il PSV Eindhoven ma anche sulla lotta Scudetto: "Il Milan come il Napoli dell’anno scorso gioca solo la Serie A e questo lo favorisce come il Napoli l’anno scorso. Per me Inter e Napoli sono sempre le squadre più forti se hanno tutti i giocatori al 100% fisicamente bene. Il Napoli in questo momento ha Politano, Lukaku, Lobotka, Buongiorno, Rrahmani, infortunati o non al meglio. Senza questi giocatori è complicato. Se li ritrova al 100% velocemente per me il Napoli con l’Inter è la favorita. Ma come ho detto prima il Milan avendo solo la Serie A potrebbe favorirlo. Come giocano Inter e Napoli sono le mie favorite“.