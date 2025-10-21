E' stata una mossa felice quella di Cristian Chivu di sostenere Yann Sommer. Perché dopo gli errori contro la Juventus, come si legge su Tuttosport, l'estremo difensore è rinato. Parliamo del portiere che, da quando è arrivato, ha evitato più gol in Champions League: quasi sette, guardando agli expected goals.

L'avvicendamento con Josep Martinez è nei piani nerazzurri e lo spagnolo, quando chiamato in causa, non ha demeritato. Sommer resta però il titolare e finora sta scacciando anche i candidati dall'esterno (Carnesecchi, Caprile, Atubolu quelli citati dal quotidiano).