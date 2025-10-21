Battere l'Union Saint-Gilloise, fare 3 su 3 in Champions e poi pensare al Napoli: questo il piano dell'Inter di Chivu. Come spiega il Corsport, questa sera potrebbe toccare dal 1' a Esposito e Bonny per la prima volta in assoluto. "La loro esplosione ha contribuito a riportare entusiasmo in un gruppo che a un certo punto aveva smarrito la sua anima - si legge -. Servono però tre punti per rispettare la tabella di marcia, in vista di quelli che saranno test decisamente più impegnativi (almeno sulla carta) più avanti. Per acciuffarli bisognerà ricorrere anche a rotazioni ragionate, considerando che la gara si incastona in una serie di tre trasferte consecutive. Chivu sulla formazione, come sempre, non si è sbottonato. Legittimo però attendersi novità in ogni reparto rispetto ai 90’ dell’Olimpico".