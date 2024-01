Breve visita in casa Inter per l'entourage di Lucien Agoumé. In compagnia dell'agente del centrocampista Djibril Niang c'è anche l'intermediario delle operazioni per il centrocampista Oscar Damiani, che ha così risposto ai giornalisti presenti fuori dal The Corner. "Come è andata? Parlate con l’avvocato" ha prontamente risposto. Niang si è poi soffermato in sede (dove si trova attualmente come si vede dal video qui sotto), mentre Damiani è uscito rilasciando queste dichiarazioni al nostro inviato.

È più Siviglia o Marsiglia? O ci sono anche altre squadre?

"Parlate con il suo agente, non voglio discussioni. Siamo amici, io sono qui per fare da interprete".

L’Inter sarebbe predisposta al prestito?

"Quello sì ovviamente. Se con diritto per incassare? Vedremo, parlatene con la società non con me. Non posso dire altro per il momento".

️ Djibrill Niang, agente di Agoumé, si ferma nella sede dell'Inter dopo l'incontro che si è tenuto con la dirigenza nerazzurra, Damiani e Cecere. Ore decisive per il futuro del centrocampista francese @SimoneTogna pic.twitter.com/Ci8Jqpue0d — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 3, 2024

A seguire il video con le parole di Damiani.