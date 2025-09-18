Come appurato dalla redazione di FcInternews.it, Matteo Darmian, che non ha viaggiato con la squadra ad Amsterdam per una lombalgia, quest'oggi ha svolto un lavoro personalizzato in campo, alla Pinetina. Il difensore domani si allenerà con i compagni, a due giorni da Inter-Sassuolo, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Allenamento in palestra, invece, per Lautaro Martinez che, al pari dell'altro compagno acciaccato, dovrebbe aggregarsi al gruppo per la seduta di venerdì mattina dopo aver disputato zero minuti in Ajax-Inter. 

Data: Gio 18 settembre 2025 alle 15:22
Autore: Mattia Zangari
