Marcus Thuram ha deciso Ajax-Inter con una doppietta di testa, un gol per tempo, e ci è mancato poco che non si prendesse anche un rigore (prima assegnato e poi revocato per una trattenuta proprio del francese).

Come ricorda Tuttosport oggi in edicola, soltanto un altro giocatore aveva segnato una doppietta di testa con l'Inter in Champions League e si tratta di Hernan Crespo che nel 2002/03 segnò due volte proprio in casa dell'Ajax, come Thuram ieri.