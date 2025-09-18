Le pagelle di Ajax-Inter premiano la prestazione dei nerazzurri. Sommer prende un 7,5, zittisce tutti con un intervento su Godts che cambia il corso della gara. Bene la difesa, 6,5 per Akanji e De Vrij, sempre su pezzo, 6 per Bastoni a cui Edvardsen non crea problemi.

A centorcampo 6,5 per Dumfries che quando alza i giri del motore fa innestare la quarta alla squadra, 6,5 a Barella con la solita gara generosa, 7 a Calhanoglu che piazza due assist, 6 a Mkhitaryan che prende le misure mano mano e 6,5 a Dimarco che spinge a sinistra per tutta la gara. Tra i subentrati 6 a Frattesi, ng a Zielinski, Sucic e Carlos Augusto.

Thuram brilla con il suo 8 (Bonny al suo posto è ng), ma fa benissimo anche Esposito (7), dimostrando capacità di vedere il gioco da big: per il quotidiano, è nata una stella. Voto 7 anche a Chivu, le sue scelte pagano alla grande. 

Nell'Ajax si salva solo il portiere Jaros (6), gli altri viaggiano dal 5 al 5,5. Sufficiente Oliver, anche se la decisione sul rigore tolto a Thuram sembra un po' fiscale. 

