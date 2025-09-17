Anche Federico Dimarco commenta per Amazon Prime Video la vittoria dell'Inter all'esordio in Champions League contro l'Ajax: "Le critiche? Fino a che sono costruttive io ascolto sempre tutto, ma se si va sul personale e si esagera... Fa parte del gioco, io ho la coscienza a posto e cerco sempre di dare il massimo per questa maglia. Poi ascolto i consigli del mister".

Voto alla prestazione di Pio Esposito oggi?

"Sette e mezzo. Con il gol sarebbe stato nove".