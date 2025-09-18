Comincerà da domani, dopo il sì della giunta di Palazzo Marino, il giro delle commissioni consiliari per portare al Consiglio comunale di Milano il documento sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Un documento di oltre 150 pagine che la giunta ha approvato col solo voto contrario della rappresentante dei Verdi.

Sul tavolo, si legge su La Repubblica, c'è anche la questione dello "scudo penale" richiesto da Inter e Milan, una portezione contro un possibile procedimento penale in grado di bloccare i lavori o impattare sulla bancabilità dell'operazione. Il comune ha proposto da un lato l'obbligo delle parti di incontrarsi e salvaguardare l'efficacia del contratto oppure trovare una risoluzione consensuale del progetto, dall'altro la restituzione dell'area con rimborso di quanto pagato, se il procedimento dovesse aprirsi entro i nove mesi dalla stipula.