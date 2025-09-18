Il Corriere dello Sport premia in particolare Thuram nelle pagelle, considerando la doppietta che ha affondato l'Ajax, ma trova anche un bocciato - Barella - nonostante una serata molto positiva sotto tutti i punti di vista.

Chivu (all.) 7 Carburazione lenta, ma poi l’Inter domina e porta a casa un successo prezioso e fondamentale.

Sommer 7 Si riscatta dopo il disastro di Torino. Cancella la fuga solitaria di Godts e subito dopo Thuram colpisce. Decisivo, al netto di un’uscita sbagliata nel finale.

Akanji 6 Deve ancora migliorare la sua integrazione nel sistema difensivo nerazzurro.

De Vrij 7 Lucido e puntuale. Si prende Weghorst e non lo molla mai. E aggiunge anche diverse letture preziose.

A. Bastoni 6,5 Molto aggressivo su Edvarsen, tanto da commettere qualche fallo di troppo. Non sempre sincronizzato con Dimarco.

Dumfries 6,5 L’Amsterdam arena lo fischia, ma lui nemmeno se ne accorge. Ci mette un po’ per avere la meglio su Wijndal, poi affonda ripetutamente.

Barella 5,5 Manca la sua elettricità in mezzo al campo. Per un tempo sembra anestetizzato. Si scuote nella ripresa, ma deve alzare i giri.

Zielinski (35’ st) sv Ormai è dentro le rotazioni.

Calhanoglu 6,5 In cabina di regia accende la luce solo a intermittenza, alzando poco il ritmo. Ma dalla bandierina è una sentenza: il pallone è teleguidato per la testa di Thuram.

Sucic (42’ st) sv

Mkhitaryan 6 Era l’unico ad essere rimasto in campo fino alla fine con la Juventus e la sensazione è che gli manchino brillantezza e freschezza.

Frattesi (24’ st) 6 Esordio stagionale. Troverà più spazio con Chivu?

Dimarco 6 Uno straordinario cambio di gioco per Dumfries, ma per il resto il suo mancino non pare calibrato come al solito.

Carlos Augusto (35’ st) sv Solito cambio prezioso.

M. Thuram 8 Tante giocate, tante iniziative. Quasi da solo, mette in crisi l’intera retroguardia olandese. Cancellato il rigore, rimedia subito con una doppia incornata su angolo: sta diventando uno specialista.

Bonny (42’ st) sv

P. Esposito 7 Debutto da titolare in Champions. Non ha solo fisico, ma anche tecnica e senso del gioco. Non soffre il palcoscenico, al contrario lo governa.