Anche Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il successo nerazzurro ad Amsterdam: "Penso che abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario forte, siamo contenti. Sicuramente vincere aiuta a vincere, dopo due sconfitte in campionato penso che siamo riusciti ad uscire da questo momento negativo con la vittoria in Champions. Sassuolo ostico, dobbiamo tornare a vincere in campionato e dovremo fare una grande partita".