Non che ci volesse uno sforzo enorme per individuarlo: Marcus Thuram, mattatore del match della Cruijff Arena contro l'Ajax, è stato nominato Player of the Match dalla UEFA. Il panel di osservatori ha evidenziato: "Oltre ai gol, Thuram è stato un attaccante efficace e una minaccia costante, sempre pronto a ricevere e gestire la palla".

Sezione: News / Data: Gio 18 settembre 2025 alle 00:40
Autore: Christian Liotta
