Visibilmente deluso per la sconfitta contro l'Inter, John Heitinga, allenatore dell'Ajax, interviene ai microfoni di Prime Video: "Sappiamo la forza e la qualità dell'Inter, è diventata più difficile nella ripresa dopo aver subito il secondo gol. Ma sono contento della prestazione della squadra, nella prima mezz'ora ha retto e ha giocato bene. Sapevamo quali sarebbero state le difficoltà, l'Inter è forte. Abbiamo avuto una grande occasione nel primo tempo ma purtroppo è andata male. Però penso positivo e sono contento di quello che ho visto".