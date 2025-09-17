Nel post-partita di Amsterdam, ai microfoni di Inter Tv ha parlato anche Stefan de Vrij: "Prima di tutto è un ottimo risultato, siamo stati solidi senza soffrire tanto. Loro giocano bene con le combinazioni, ma siamo stati bravi a comunicare e leggere il gioco dell'Ajax, gestendo la situazione per tutta la partita. E' andata molto bene, ormai ci conosciamo bene e anche con Akanji c'è già molta intesa, si è inserito subito bene e sa quello che deve fare e dobbiamo fare come reparto. C'è sempre da migliorare, abbiamo subito poco e fatto un clean sheet, era importante".

Proiezione sul Sassuolo: "Ogni gara è fondamentale, dobbiamo tornare a vincere in campionato dopo aver iniziato male".