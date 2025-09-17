Manuel Akanji, neo difensore dell’Inter, parla così a Inter TV dopo la vittoria di oggi in casa dell’Ajax: “Sono contento di aver giocato da titolare nelle ultime due partite, avrei preferito iniziare con due vittorie ma comunque sono felice. Sicuramente sono bravo a impostare da dietro, spero di poter dare una mano alla squadra”.

Testa subito al Sassuolo? “Adesso ci godiamo questa vittoria… Quando giochi in questa competizione vuoi vincere, sicuramente se siamo qui è perché pensiamo di poter vincere. Ora dobbiamo recuperare e poi concentrarci sulla prossima partita”.