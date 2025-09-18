Erano stati i due più criticati dopo Juventus-Inter, sono stati tra i maggiori protagonisti in Ajax-Inter. Marcus Thuram con una doppietta, Yann Sommer con l'intervento che ha consentito di mantenere lo 0-0, a tu per tu con Godts.

Le scelte iniziali di Chivu hanno smentito le indiscrezioni della vigilia in parte. Alla fine Mkhitaryan e Barella hanno giocato entrambi, ad esempio, anche se poi De Vrij, Dimarco e Pio Esposito sono effettivamente partiti dal 1'.

Scelte che hanno portato a festeggiare nel migliore dei modi i primi cento giorni sulla panchina nerazzurra, l'esordio in Champions (in cui i nerazzurri non vincevano dal 2018-19) mantenendo anche la porta inviolata dopo aver subito sei gol nelle ultime due apparizioni.