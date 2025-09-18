Tanti elogi per Pio Esposito, anche sul Corriere della Sera, dopo la prova convincente sfoderata contro l'Ajax. Se Sommer e Thuram rispondono bene alle critiche ricevute, l'attaccante è "una ventata di novità in mezzo ai soliti noti". non è un esperimento perché in campo risponde giocando da centravanti consumato, pensa al bene supremo della squadra, gioca di sponda e cerca il tiro.

Una buona notizia anche per la nazionale, visto che Gattuso sta provando a giocare con due punte. E ovviamente una grande notizia per l'Inter, che dimostra come ci sia vita dietro la ThuLa, dopo le difficoltà della passata stagione. Esposito, si legge, è il centravanti del futuro e, per come si muove e per quello che dice, non c’è il rischio che si perda per strada.