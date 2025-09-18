"Se mi sono allenato sui corner recentemente? No, sappiamo che Calhanoglu è bravo a battere i calci d'angolo così come Dimarco. E' stato uno dei nostri punti di forza nella passata stagione, speriamo di continuare così". Lo ha detto Marcus Thuram a UEFA TV commentando la sua doppietta che ha permesso all'Inter di battere l'Ajax a domicilio nella prima giornata della League Phase di Champions League.

Quale era il vostro piano gara?

"L'Ajax è una squadra molto offensiva e molto brava a giocare con la palla, lo sapevamo. Dovevamo essere pazienti, senza aprirci troppo. E' ciò che abbiamo fatto".