Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così a Inter TV il match vinto stasera 2-0 in casa dell’Ajax: “Mancano ancora 7 partite in questa fase a gironi, abbiamo fatto una partita di personalità e ci portiamo a casa una vittoria che era fondamentale. I nostri problemi non sono finiti. Oggi è la Champions e questa squadra per la maturità che ha sa fare questa competizione.

Dobbiamo pensare alle prossime sfide, sono felice per loro perché meritano questa vittoria, ma siamo ancora qui a pensare che le ingiustizie subite in alcune partite le puoi riscattare subito dopo. Cosa mi è piaciuto di più stasera? La maturità”.