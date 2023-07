Giornata di rinnovi oggi in casa Inter. Dopo l'annuncio del prolungamento di Alessandro Bastoni, arriva anche la nota ufficiale per annunciare quello di Hakan Calhanoglu. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe 1994 sarà nerazzurro fino al 2027", si legge sul sito del club nerazzurro.

