Messa in ghiaccio la qualificazione ai sedicesimi e già certi della prossima avversaria che sarà Capo Verde, una delle piacevoli rivelazioni di questi Mondiali, Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, si potrebbe lasciare andare a degli esperimenti per la partita di questa notte contro la Giordania a Dallas. Uno su tutti: l'impiego del doppio nueve. Secondo La Nacion, infatti, il tecnico della Seleccion starebbe pensando a far giocare dal primo minuto sia Lautaro Martinez sia Julian Alvarez.

Riposo per Messi, largo alla voglia di segnare

Ad agevolare la scelta sarebbe l'iniziale dirottamento in panchina di Lionel Messi, che sin qui ha trascinato a suon di gol i campioni del mondo in carica, e confermato dallo stesso Scaloni in conferenza stampa. Oltre al fatto che la difesa a cinque della Giordania può portare il tecnico a rinforzare il settore offensivo. Inoltre, considerando le prime fasi del percorso dell'Argentina verso la finale, che includono avversari non considerati tra le grandi potenze, è probabile che formazioni che adottino un approccio conservativo della Giordania si ripresentino, almeno a tratti. Il tutto senza dimenticare anche un fattore emotivo: la volonta del Toro di mettere la sua firma in questo Mondiale dopo le partite a secco contro Algeria e Austria, dove ha mostrato impegno e ha dato un contributo significativo a livello tattico, ma non ha avuto quasi nessuna occasione da gol.